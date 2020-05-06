Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секс, футбол и дроны: диковинные трюки COVID-эпохи 

РИА Новости 6 мая 2020
Секс, футбол и дроны: диковинные трюки COVID-эпохи
Фото: © Fotolia / lemontreeimages
Одно из наиболее остроумных бизнес-решений последних недель — бывший футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья начал доставлять презервативы беспилотниками. И клиент доволен, и товар уходит. Точнее улетает. Эта та история, когда бизнес зарабатывает, и делает это изящно.
Бывший игрок сборной Колумбии, легенда британского "Ньюкасл Юнайтед" и итальянской "Пармы" Фаустино Асприлья запустил бесплатную доставку контрацептивов беспилотниками. Люди остаются дома, режим самоизоляции продлится неизвестно сколько, а спрос на презервативы будет только расти, поскольку не время сейчас заводить детей из-за нестабильной ситуации.
Плюс ко всему на фоне острой нехватки в Колумбии резиновых изделий, возникшей из-за закрытия на карантин крупнейшего завода по производству презервативов, это еще и шанс завоевать дополнительный рынок сбыта и неплохо заработать в будущем, счел бывший голеадор и запустил акцию по раздаче контрацептивов.
Это можно назвать хорошей историей социально-ориентированного бизнесмена.
Сейчас Асприлья живет в родной Колумбии, где огромные проблемы с незапланированной беременностью, особенно среди молодежи. А ассортимент презервативов с целой россыпью запахов и видов, который предлагает бывший спортсмен, привлекает внимание местных подростков, что помогает выработать "здоровое сексуальное поведение".
Вообще же, в этом бизнесе Фаустино уже давно. После завершения футбольной карьеры Асприлье пророчили карьеру в порно. Одна итальянская компания предлагала ему такую работу, но Тино отказался (хотя позже признавался, что предложение было заманчивым, и он готовился к роли).
А идею выпустить собственную линейку презервативов ему подкинули журналисты. В 2003 году, когда Асприлья перешел в "Универсидад де Чили" и впервые переодевался перед тренировкой, одноклубники увидели его обнаженным и зааплодировали. Про этот эпизод прознала местная пресса и предложила ему после завершения спортивной карьеры выпускать презервативы размера XL.
В общем, make love, not disease.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Последние новости
Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Ученые предсказали наступление катастрофической жары Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Комментарии
В мире , Статьи , Секс , Колумбия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь 35
Появилась новая версия смерти российского миллиардера
Появилась новая версия смерти российского миллиардера 10
Молдавия унизила Додона российскими деньгами
Молдавия унизила Додона российскими деньгами 4
«Кто-то был глуп»: Трамп назвал причину пандемии
«Кто-то был глуп»: Трамп назвал причину пандемии 61
Блогер устроилась в больницу для борьбы с COVID
Блогер устроилась в больницу для борьбы с COVID 11
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение