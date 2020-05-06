Секс, футбол и дроны: диковинные трюки COVID-эпохи 

Одно из наиболее остроумных бизнес-решений последних недель — бывший футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья начал доставлять презервативы беспилотниками. И клиент доволен, и товар уходит. Точнее улетает. Эта та история, когда бизнес зарабатывает, и делает это изящно.

Бывший игрок сборной Колумбии, легенда британского "Ньюкасл Юнайтед" и итальянской "Пармы" Фаустино Асприлья запустил бесплатную доставку контрацептивов беспилотниками. Люди остаются дома, режим самоизоляции продлится неизвестно сколько, а спрос на презервативы будет только расти, поскольку не время сейчас заводить детей из-за нестабильной ситуации.

Плюс ко всему на фоне острой нехватки в Колумбии резиновых изделий, возникшей из-за закрытия на карантин крупнейшего завода по производству презервативов, это еще и шанс завоевать дополнительный рынок сбыта и неплохо заработать в будущем, счел бывший голеадор и запустил акцию по раздаче контрацептивов.

Это можно назвать хорошей историей социально-ориентированного бизнесмена.

Сейчас Асприлья живет в родной Колумбии, где огромные проблемы с незапланированной беременностью, особенно среди молодежи. А ассортимент презервативов с целой россыпью запахов и видов, который предлагает бывший спортсмен, привлекает внимание местных подростков, что помогает выработать "здоровое сексуальное поведение".

Вообще же, в этом бизнесе Фаустино уже давно. После завершения футбольной карьеры Асприлье пророчили карьеру в порно. Одна итальянская компания предлагала ему такую работу, но Тино отказался (хотя позже признавался, что предложение было заманчивым, и он готовился к роли).

А идею выпустить собственную линейку презервативов ему подкинули журналисты. В 2003 году, когда Асприлья перешел в "Универсидад де Чили" и впервые переодевался перед тренировкой, одноклубники увидели его обнаженным и зааплодировали. Про этот эпизод прознала местная пресса и предложила ему после завершения спортивной карьеры выпускать презервативы размера XL.

В общем, make love, not disease.