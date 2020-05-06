«Белорусская экономика опять может получить по лбу»

Все кредиторы Белоруссии — и на западе, и на востоке — ожидают спад белорусской экономики в текущем году. Однако официальный Минск в год президентских выборов продолжает строить планы по экономическому росту. Насколько он реален?

Официальные планы коронакризис не поменяет

Во многих странах официальные экономические прогнозы, если что-то пошло не так, пересматриваются. К слову, российский центробанк еще в марте ожидал в этом году рост национальной экономики, а уже в апреле на фоне карантина и пандемии коронавируса стал прогнозировать рецессию. А вот власти Белоруссии не собираются пересматривать оптимистичные параметры — в этом году белорусская экономика, согласно официальному прогнозу, должна вырасти на 2,8%.

Президент требует, чтобы вся вертикаль власти во что бы то ни стало выполняла параметры, которые необходимы для обеспечения экономического роста.

«Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть», — заявил Александр Лукашенко, обращаясь на недавнем совещании к правительству и местным властям.

Показательно, что заявление главы государства прозвучало уже после того, как все кредиторы, которые дают деньги Белоруссии, существенно скорректировали свои прогнозы. Так, МВФ прогнозирует, что в 2020 году из-за коронакризиса произойдет сокращение белорусской экономики на 6%, Всемирный банк ожидает падение на 4%. Даже Евразийский банк развития, который известен своими оптимистичными оценками и прогнозирует восстановление экономик стран ЕАЭС во втором полугодии, ожидает снижение ВВП Белоруссии на 3,3%.

Насколько в таком случае реально белорусским властям выполнить официальный прогноз и обеспечить плановый экономический рост на уровне 2,8%? Стоит напомнить, что эта цифра родилась в кабинетах правительства осенью прошлого года, когда еще не было ни коронавируса, ни падения мировых цен на нефть, ни экономического спада в России. Власти ожидали, что внешняя конъюнктура будет относительно благоприятной, белорусский экспорт вырастет на 3,6%, и это во многом обеспечит экономический рост.

Однако, увы, из-за нефтяных проблем с Россией белорусский экспорт в начале года существенно снизился. Согласно последним данным Нацбанка, в январе-феврале экспорт белорусских товаров и услуг уменьшился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выполнение плана чревато хождением по граблям

Белорусские экономисты ожидают, что отрицательная динамика экспорта сохранится. Поэтому вероятность, что по итогам года ВВП Белоруссии увеличится, а рост планировался за счет внешнего спроса, практически нулевая. Теоретически, говорят эксперты, плановый экономический рост можно обеспечить искусственным методом, но надеются, что до этого не дойдет.

«Белорусский экспорт в этом году снизится по двум причинам — ситуация в мире в связи с коронавирусом и падение цен на нефть. Соответственно, на внешних рынках сократится спрос на белорусские нефтепродукты и калийные удобрения, а это наши ключевые экспортные товары», — отметил в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

По его мнению, в этом году возможен рост экспорта белорусского продовольствия, а также некоторых иных товаров, в поставках которых может быть заинтересована Россия для удовлетворения внутренних потребностей.

Схожие ожидания разделяют и другие белорусские экономисты.

«Министерство экономического развития России не ожидает быстрого восстановления экономики. Сжатие внутреннего спроса на российском рынке скажется и на нас. Поэтому может так случиться, что белорусский экспорт будет снижаться не только в этом году, но и в следующем», — предполагает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

По ее мнению, в нынешней ситуации Белоруссии нужно стремиться не выполнять целевые (плановые) показатели, а создать условия, чтобы белорусские экспортеры смогли благополучно пережить нынешний кризис.

«От экспортеров зависит наш потенциальный экономический рост, и государство понимает, что сейчас у экспортеров проблемы. Предприятия нуждаются в поддержке. Эффективные предприятия, которые до кризиса уверенно держались на плаву, нужно поддерживать. Например, за счет льготных кредитов, процентные ставки по которым сможет субсидировать бюджет», — считает Точицкая.

При этом экономист не считает правильным включать эмиссионный станок и начинать поддерживать все предприятия, которые попросят денег.

«Если включим печатный станок, придется забыть про низкую инфляцию, макроэкономическую стабильность и относительно устойчивых курс национальной валюты», — предупреждает Точицкая.

Схожего мнения придерживаются и другие экономисты.

«Раскручивание инфляции ни к чему хорошему не приведет. Поддержка экспортерам должна предоставляться точечно и в ограниченном объеме», — полагает Мазоль.

Вместе с тем риски, что в Белоруссии из-за спада ВВП экономические власти могут прибегнуть к использованию сомнительных административных методов, существуют, считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук

«Слова президента о том, что нужно выполнять плановые показатели, — это либо призыв к правительству и Нацбанку печатать деньги, либо полное непонимание и игнорирование действительности», — говорит Романчук.

Он обратил внимание, что китайская экономика в этом году уже сократилась на 6,8%, а американская может упасть на десятки процентов. В условиях, когда глобальная экономика переживает кризис, выполнение плановых показателей может дорого обойтись Белоруссии, считает экономист.

«Игнорирование того, что существенно поменялся внешний спрос на белорусскую продукцию — это путь к омертвлению капитала и накоплению складских запасов», — подчеркнул Романчук.

По его мнению, в этом случае будет нарастать просроченная дебиторская задолженность на балансах промышленных предприятий.

«Такое уже было в белорусской истории. Если Белоруссия не сделает выводов из истории, то наш национальный инструмент — грабли», — резюмировал Романчук.

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