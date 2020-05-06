Рада вернется к работе в пленарном режиме 

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Ранее парламент Украины принял решение до окончания карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 не проводить пленарных заседаний, депутаты на этот период работали в комитетах и фракциях.

"Карантин для Верховной рады закончится 18 мая. С этого дня мы возвращаемся в календарный план", — сказал Арахамия на брифинге в среду.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом на Украине составляет 13184, из них 327 летальных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф