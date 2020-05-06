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Опубликовано видео гигантской песчаной бури в столице Нигера 

Алевтина Жаркова 6 мая 2020
Столица Нигера оказалась во власти гигантской песчаной бури. Ниамей заволокли огромные облака с песком и пылью, которые пригнал ветер из Сахары.
Обычно песчаные бури накрывают Нигер в марте и апреле — в этот период пыль переносится из крупнейшей в мире пустыни в сторону Атлантического океана. Однако в этом году атмосферное явление можно наблюдать в начале мая.
Стоит отметить, что снижение видимости на дорогах из-за бури никак не повлияло на активность местных жителей. Видимо, привыкшие к такому явлению, люди передвигаются по городу на автомобилях, мотоциклах и пешком.
В мире , Африка , Видео , Ниамей , Нигер
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