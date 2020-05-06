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Опубликовано видео запертого на круизном лайнере экипажа 

Алевтина Жаркова 6 мая 2020
650 членов экипажа круизного лайнера MSC Seaview оказались в вынужденном заточении у берегов Бразилии, у нескольких сотрудников на корабле был обнаружен коронавирус.
Как сообщает автор видео, опубликованного порталом SWNS, персонал уже более 20 дней находится на изоляции в своих каютах. Сейчас людям психологически тяжело, ведь они перебывают в полном неведении о том, когда смогут покинуть борт лайнера. Кроме того, все это время работникам не платят заработную плату. По словам источника издания, это создает «атмосферу отчаяния» на корабле.
В мире , Видео , Коронавирус , Бразилия
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