Опубликовано видео запертого на круизном лайнере экипажа 

650 членов экипажа круизного лайнера MSC Seaview оказались в вынужденном заточении у берегов Бразилии , у нескольких сотрудников на корабле был обнаружен коронавирус.

Как сообщает автор видео, опубликованного порталом SWNS, персонал уже более 20 дней находится на изоляции в своих каютах. Сейчас людям психологически тяжело, ведь они перебывают в полном неведении о том, когда смогут покинуть борт лайнера. Кроме того, все это время работникам не платят заработную плату. По словам источника издания, это создает «атмосферу отчаяния» на корабле.