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Китай ответил на обвинения в сокрытии вспышки COVID-19 

Алиса Селезнёва и ещё 3 6 мая 2020
Постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Пекин расценивает как политически мотивированные обвинения в том, что информация о вспышке коронавируса скрывалась. Об этом пишет ТАСС.
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Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая изначально пытались скрыть распространение коронавирусной инфекции и понесут за это ответственность.
По словам Чэнь Сюйя, в Китае обратили внимание на «шумиху» в связи с коронавирусом и «на некоторые абсурдные и смешные утверждения».
«Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации. Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путем начала юридического преследования», — отметил он.
По мнению постпреда КНР, «все это — политически мотивированное поведение», которое вряд ли «будет способствовать международным усилиям по борьбе с пандемией».
Отметим, что, по последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,6 миллиона человек.
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В мире , Видео , COVID-19 , ООН , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Китай
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