Украинские спецслужбы насчитали 214 пленных в Донбассе 

Служба безопасности Украина СБУ ) насчитала 214 граждан страны, которые находятся в плену на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщает Vesti.ua.

Таковы данные на 30 апреля. Список лиц был составлен на основании, в частности, обращений их родных и близких, данных общественных организаций и СМИ, пояснили в спецслужбе.

Последний обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал Донецкой народной республике (ДНР) 10 человек, забрал девять. Из Луганской народной республики (ЛНР) были отпущены 11 человек, вернулись семь. Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение масштабного обмена пленными и удерживаемыми лицами после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.