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Украинские спецслужбы насчитали 214 пленных в Донбассе 

Lenta.ru 6 мая 2020
Украинские спецслужбы насчитали 214 пленных в Донбассе
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters
Служба безопасности Украина (СБУ) насчитала 214 граждан страны, которые находятся в плену на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщает Vesti.ua.
Таковы данные на 30 апреля. Список лиц был составлен на основании, в частности, обращений их родных и близких, данных общественных организаций и СМИ, пояснили в спецслужбе.
Последний обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал Донецкой народной республике (ДНР) 10 человек, забрал девять. Из Луганской народной республики (ЛНР) были отпущены 11 человек, вернулись семь. Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение масштабного обмена пленными и удерживаемыми лицами после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Ранее, в конце декабря 2019 года, состоялся крупный обмен между Киевом и Донбассом — 123 человека на 76. В сентябре Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Киев вернул задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, а отдал журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.
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В мире , Керченский пролив , Безопасность , Владимир Цемах , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Boeing , СБУ , Киев
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