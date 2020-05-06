Пока вы спали: ЕС выступил против России и Китая 

ЕС намерен противостоять росту влияния России и Китая на Балканах

Евросоюз в ходе онлайн-саммита намерен продемонстрировать балканским странам свое недовольство ростом влияния России и Китая в регионе на фоне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов, принимающих участие в подготовке саммита, сообщает Reuters.

«Но мы также хотим сказать: вы не можете просто так потворствовать Китаю и России, когда вам удобно», — подчеркнул он, отметив, что поддержка со стороны ЕС гораздо существеннее, чем российская и китайская гуманитарная помощь Сербии и Боснии и Герцеговине.

Россиян обяжут носить маски

Возможность введения обязательного ношения масок на всей территории России обсуждалась в ходе совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание напомнило, что ранее режим, который предусматривает обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте, такси, магазинах, аптеках и банках, был введен на территории Нижегородской области. С 12 мая ношение масок в общественных местах станет обязательным в Подмосковье, нарушителям грозит штраф.

Как писал «Рамблер», за последние три дня ежедневный прирост пациентов с кронавирусом в России составлял более десяти тысяч человек. За все время наблюдения в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, 19 865 из них выздоровели, 1451 человек скончался.

Озвучены причины «исчезновения» Ким Чен Ына

Сокращение появлений на публике северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть связано с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на южнокорейскую Государственную разведывательную службу сообщает Yonhap.

«Хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось… По мнению специалистов, если бы речь шла о проблемах с сердцем, то контролировать состояние северокорейского лидера должны были бы около 4-5 недель», — заявил зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бён Ги, озвучив позицию южнокорейской разведслужбы.

Он также пояснил, что разведка связывает сокращение появлений на публике Ким Чен Ына с тем, что он сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, а также с ситуацией с пандемией коронавируса.

России предсказали рост заболевших коронавирусом

В ближайшие дни Россия попадет на пятое место в мире по числу случаев коронавируса: прирост пациентов в стране не становится меньше, тогда как в занимающих пятое и шестое места Франции и Германии он стремительно сокращается. Об этом пишут «Известия».

На шестом месте по количеству случаев коронавируса находится Германия (167 007 случаев), на пятом — Франция (170 688).

«Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным (постепенным) или экспоненциальным (пиковым)», — заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней университета имени Пирогова Иван Коновалов.

США намерены осваивать Луну без России

Администрация США готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. К соглашению под названием Artemis Accords привлекут несколько стран, при этом России среди них пока нет.

По данным Reuters , в ближайшее время Америка планирует обсудить документ с Канадой, Японией, ОАЭ и несколькими странами Евросоюза.