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Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе 

Lenta.ru и ещё 5 6 мая 2020
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Фото: ТАСС
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин назвал условия для проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
По его словам, избирательный процесс может начаться только после получения Украиной контроля над самопровозглашенными республиками Донбасса и границей с Россией, а также после вывода «всех незаконных вооруженных формирований».
Костин считает, что в ином случае невозможно провести выборы, свобода которых должны быть подтверждена и ОБСЕ.
«Жизнь покажет, насколько это реально (проведение местных выборов в октябре 2020 года — прим. «Ленты.ру»). Но реально наше желание достичь именно такого результата. (…) Безусловно, не может быть выборов по украинскому законодательству на территории, которая неподконтрольна Украине», — сказал политик.
Он отметил, что после проведения легитимных демократических выборов можно будет идти по пути дальнейшей реинтеграции Донбасса, и этими вопросам можно на уровне консультаций заниматься уже сейчас. «Не прямо в данный момент, но если мы увидим, что переговорный процесс как-то продвигается в этом направлении, то можно уже что-то нарабатывать, на перспективу», — отметил Костин.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с Донецком и Луганском. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции, как это предполагается минскими соглашениями.
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В мире , Выборы на Украине , Андрей Ермак , Андрей Костин , Алексей Резников , ОБСЕ , Верховная Рада , Lenta.ru , Интерфакс , Киев
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