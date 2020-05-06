Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе 

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин назвал условия для проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, избирательный процесс может начаться только после получения Украиной контроля над самопровозглашенными республиками Донбасса и границей с Россией , а также после вывода «всех незаконных вооруженных формирований».

Костин считает, что в ином случае невозможно провести выборы, свобода которых должны быть подтверждена и ОБСЕ

«Жизнь покажет, насколько это реально (проведение местных выборов в октябре 2020 года — прим. «Ленты.ру»). Но реально наше желание достичь именно такого результата. (…) Безусловно, не может быть выборов по украинскому законодательству на территории, которая неподконтрольна Украине», — сказал политик.

Он отметил, что после проведения легитимных демократических выборов можно будет идти по пути дальнейшей реинтеграции Донбасса, и этими вопросам можно на уровне консультаций заниматься уже сейчас. «Не прямо в данный момент, но если мы увидим, что переговорный процесс как-то продвигается в этом направлении, то можно уже что-то нарабатывать, на перспективу», — отметил Костин.