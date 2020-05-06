По его словам, сообщение Трампа было передано Путину через дипломатов. Американский президент согласился с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея.

Салливан заявил, что сейчас обсуждается содержание и организация этой встречи. Он подчеркнул, что встречи в рамках «ядерной пятерки» не раз помогали странам договориться по принципиальным вопросам: от содействия режиму нераспространения до разрешения региональных и внутренних конфликтов и борьбы с международным терроризмом.

По словам посла, несмотря на разногласия по Сирии, США не откажутся от работы с Россией. Он отметил, что Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, поэтому странам необходимо работать вместе для обеспечения контроля над вооружениями.