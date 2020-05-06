Президент США Дональд Трамп передал российскому коллеге Владимиру Путину сообщение, в котором позитивно оценил идею встречи «ядерной пятерки» [государства, обладающие ядерным оружием, — РФ, США, Великобритания, Франция, Китай]. Об этом «Интерфаксу-АВН» рассказал посол США в РФ Джон Салливан.
По его словам, сообщение Трампа было передано Путину через дипломатов. Американский президент согласился с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея.
Салливан заявил, что сейчас обсуждается содержание и организация этой встречи. Он подчеркнул, что встречи в рамках «ядерной пятерки» не раз помогали странам договориться по принципиальным вопросам: от содействия режиму нераспространения до разрешения региональных и внутренних конфликтов и борьбы с международным терроризмом.
По словам посла, несмотря на разногласия по Сирии, США не откажутся от работы с Россией. Он отметил, что Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, поэтому странам необходимо работать вместе для обеспечения контроля над вооружениями.
Как писал «Рамблер», в январе Путин предложил организовать саммит России, Китая, США, Франции и Великобритании для обсуждения мировых проблем. Президент России отмечал, что на странах-основательницах ООН и постоянных членах Совета Безопасности лежит особая ответственность по сохранению цивилизации.