Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 мая превысило 3,66 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Согласно подсчетам, в мире инфицировано 3 663 911 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 81,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 257 288 пациентов, 1,19 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,2 миллиона человек), Испания (219 тысяч), Италия (213 тысяч), Великобритания (196,2 тысячи), и Франция (170,6 тысячи). Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Америке — более 71 тысячи человек. При этом в европейских странах у антилидеров рейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 155 370 человек. За сутки число выявленных больных увеличилось на 10 102. Суммарно за все время пандемии в России зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек. Было проведено 4,4 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.