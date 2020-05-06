Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы возможные причины «исчезновения» Ким Чен Ына 

Алиса Селезнёва и ещё 18 6 мая 2020
Сокращение появлений на публике северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть связано с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на южнокорейскую Государственную разведывательную службу сообщает Yonhap.
Чем мог заболеть Ким Чен Ын
Как писал «Рамблер», ранее глава КНДР Ким Чен Ын пропустил ряд официальных мероприятий. В СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер серьезно болен и перенес операцию на сердце. Однако позднее Ким Чен Ын выступил по радио, а затем принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.
«Хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось… По мнению специалистов, если бы речь шла о проблемах с сердцем, то контролировать состояние северокорейского лидера должны были бы около 4-5 недель», — заявил зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бён Ги, озвучив позицию южнокорейской разведслужбы.
Он также пояснил, что разведка связывает сокращение появлений на публике Ким Чен Ына с тем, что он сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, а также с ситуацией с пандемией коронавируса.
Комментарии 5
В мире , Видео , Чен Ким
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение