Названы возможные причины «исчезновения» Ким Чен Ына 

Сокращение появлений на публике северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть связано с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на южнокорейскую Государственную разведывательную службу сообщает Yonhap.

Как писал «Рамблер», ранее глава КНДР Ким Чен Ын пропустил ряд официальных мероприятий. В СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер серьезно болен и перенес операцию на сердце. Однако позднее Ким Чен Ын выступил по радио, а затем принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

«Хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось… По мнению специалистов, если бы речь шла о проблемах с сердцем, то контролировать состояние северокорейского лидера должны были бы около 4-5 недель», — заявил зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бён Ги, озвучив позицию южнокорейской разведслужбы.

Он также пояснил, что разведка связывает сокращение появлений на публике Ким Чен Ына с тем, что он сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, а также с ситуацией с пандемией коронавируса.