Мадуро хотели вывезти в США

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Наемники, задержанные за попытку проникновения в Венесуэлу , должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента страны Николаса Мадуро , чтобы затем увезти его в США . Такие показания дал задержанный за участие в операции гражданин Соединенных Штатов Люк Александр Денман.

" [Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США", — сказал он на видео, которое было показано в эфире телеканала Venezolana de Television в среду.

Как утверждает Денман, он "получил указания гарантировать взятие под контроль аэропорта, чтобы осуществить безопасную транспортировку Мадуро к самолету".

"Я ожидал получить от $50 тыс. до $100 тыс. ", — сказал задержанный.

По его словам, до начала операции по вторжению в Венесуэлу он занимался обучением наемников в Колумбии.

"Было три небольшие группы. В общей сложности 60-70 человек, — сказал Денман, который вместе с еще двумя участвовавшими в планировании и реализации операции гражданами США работал на частную американскую компанию Silvercorp.