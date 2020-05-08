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«Друзья и братья»: мэр сербского города Лиг поблагодарил россиян за помощь в борьбе с COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 8 25 минут назад
«Друзья и братья»: сербский мэр поблагодарил россиян
Фото: ТК «Звезда»
Всего российским сводным отрядом в Сербии проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах.
Специалисты сводного отряда РХБЗ провели дезинфекцию больницы и поликлиники в сербском городе Лиг. Российские военные химики продезинфицировали внутренние помещения, а их сербские коллеги обработали прилегающие территории с помощью специальной техники и дезинфицирующих растворов.
Руководство города и медицинский персонал радушно встретили и высоко оценили работу военнослужащих.
«Я хотел бы поблагодарить наших друзей и братьев из России, которые не просто приехали в город Лиг, а находятся в Сербии уже более месяца и помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря нашему и российскому министерствам обороны, правительству и президентам, мы смогли получить такую нужную сейчас помощь. Она нам очень необходима в этот момент завершения эпидемии» — подчеркнул мэр города Лиг Драган Лазаревич.
Сводные российско-сербские расчеты РХБЗ продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 4 объекта в городах Белград, Лиг и Лазаревац.
Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в больницах городов Рашка, Александровац, Брус, Канижа, Нови-Сад и Вршац.
Всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики. Обработано более 367 зданий и сооружений, общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров, 69 участков дорог с твердым покрытием, общей площадью около 488 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 806 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией.
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В мире , Сербия
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