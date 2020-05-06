В Эквадоре продлили режим ЧС на 30 дней 

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Президент Эквадора Ленин Морено сообщил о продлении режима ЧС, введенного в стране для борьбы с эпидемией коронавируса, на 30 дней с 16 мая, а также пересмотре с одобрения совбеза страны бюджетов госслужб.

"При поддержке Совета Безопасности мы продлили чрезвычайное положение еще на 30 дней, начиная с 16 мая. Совбез готов приступить к комплексному пересмотру бюджетов государственных служб!", — написал Морено в Twitter.

Политик пояснил, что пересмотру подлежат от 10 до 15% бюджетов, что не затронет основных функций госучреждений, изменения при поддержке минфина будут реализованы не позднее 30 марта.

Снятие карантинных ограничений в Эквадоре поэтапно началось 4 мая, останутся в силе изоляция людей старше 60 лет, закрытие границ, запрет на передвижение транспорта между провинциями, полный запрет на массовые мероприятия. Также в стране сохраняется дистанционное обучение.

По последним данным, в стране насчитывается 31 881 случай заражения коронавирусом, 1569 человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.