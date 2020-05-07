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В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину 

Газета.Ru и ещё 49 20 часов назад
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Они планируют в скором времени начать испытывать ее на людях, пишет Daily Mail.
Отмечается, что эту вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела. Предварительные результаты лабораторных испытаний показали, что антитела, созданные на тестируемых мышах, были способны остановить заражение и человеческих клеток коронавирусом.
Глава компании, которая занимается разработкой вакцины, сообщил, что масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года.
"Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", — добавил он.
В настоящее время коронавирус выявлен у 3,8 млн человек по всему миру. Выздороветь после заражения инфекцией смогли свыше 1,2 млн пациентов, а умерли — 263 889.
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В мире , Видео , Другое , Коронавирус , Италия
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