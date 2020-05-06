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В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине 

РИА Новости и ещё 5 6 мая 2020
Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани считает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является политиком прошлого, который не принесет положительных результатов ни в Грузии, ни на Украине.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна была проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа". Спикер парламента Дмитрий Разумков в воскресенье сообщил, что кабмин до сих пор не подавал представления в Раду о кадровых назначениях, в том числе и о назначении Саакашвили. Позднее глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Саакашвили получит другую должность. Саакашвили заявил, что Зеленский в течение одного-двух дней объявит о его возможном назначении на какую-либо должность.
"Михаил Саакашвили — это политик прошлого, и он не создаст положительных результатов ни в Грузии, ни на Украине. Однако, жаль, что вообще рассматривается политическое соучастие Саакашвили в процессе правления государства, человека, который осужден в Грузии за тяжкие преступления, за которые государство обратилось к Украине с просьбой о его передаче. Мы дождемся развития событий и выразим соответствующую реакцию", — заявил Чиковани, его слова приводит пресс-служба правительства.
Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что назначение Саакашвили на какую-либо высокопоставленную должность на Украине может принести украинскому государству и президенту серьезные проблемы.
"Все что оставил нам Саакашвили, это раздробленная Грузия, половина нищего населения, нулевой социальный пакет, уничтоженные деревни, люди с потерянным здоровьем и имуществом. Говорить о том, какую роль может сыграть Саакашвили, это прерогатива экспертов. У Украины не одна проблема, однако какой результат принес Саакашвили в Грузии, это пример деспотичного и индивидуального правления. Саакашвили завтра может стать для Украины и в том числе для президента Зеленского серьезной проблемой", — заявил Вольский в эфире телекомпании "Имеди. "
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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В мире , Видео , Гия Вольский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Дмитрий Разумков , Давид Арахамия , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Грузия
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