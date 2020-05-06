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СМИ: США готовят договор о добыче ископаемых на Луне без участия РФ 

Вечерняя Москва и ещё 58 6 мая 2020
Администрация США готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. К соглашению под названием Artemis Accords привлекут несколько стран, при этом России среди них пока нет.
Документ предполагает создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз с целью «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости». Также данное соглашение направлено на то, чтобы позволить компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, дать право становиться собственниками этих ресурсов.
По данным Reuters, в ближайшее время Америка планирует обсудить документ с Канадой, Японией, ОАЭ и несколькими странами Евросоюза.
Агентство полагает, что отсутствие России в этом списке может говорить о том, что Пентагон все чаще обращает внимание на якобы «угрожающие» маневры российских спутников.
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В мире , Видео , США , ЕС , Пентагон , Администрация США
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