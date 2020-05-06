Администрация США готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. К соглашению под названием Artemis Accords привлекут несколько стран, при этом России среди них пока нет.

Документ предполагает создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз с целью «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости». Также данное соглашение направлено на то, чтобы позволить компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, дать право становиться собственниками этих ресурсов.

По данным Reuters, в ближайшее время Америка планирует обсудить документ с Канадой, Японией, ОАЭ и несколькими странами Евросоюза