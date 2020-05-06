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Он заявил об этом во время визита на республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук . Его слова приводит телеканал ОНТ.

По словам лидера, подвергать критике надо не Белоруссию и ее систему борьбы с коронавирусом, а США Китай , а также Турцию

«Против американцев — критикуйте американцев. Не по зубам. Китайцев покритикуйте за что-нибудь — не по зубам. Турецкую республику покритикуйте, западноевропейские страны, где до сих порт гибнут по 160-180 человек ежесуточно. Пусть покритикуют. Нет, выбрали Беларусь. Но мы выстоим. Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о критике российских Telegram-каналов в отношении Белоруссии.

Каналы, по его словам, кричат о 18 350 случаях инфицирования в Белоруссии, однако это «всего 8,7 процента от всех тестируемых».

ВОЗ и ООН уже призывали Белоруссию срочно ввести карантинные меры из-за изменения динамики заболеваемости COVID-2019 в республике, однако Лукашенко неоднократно отказывался это сделать, ссылаясь на экономические причины и отсутствие необходимости.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразилось 18 350 человек, умерли 107 пациентов, еще 3771 выздоровели.