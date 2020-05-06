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Лукашенко посоветовал российским Telegram-каналам критиковать США и Китай 

Lenta.ru и ещё 5 6 мая 2020
Он заявил об этом во время визита на республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. Его слова приводит телеканал ОНТ.
По словам лидера, подвергать критике надо не Белоруссию и ее систему борьбы с коронавирусом, а США и Китай, а также Турцию.
«Против американцев — критикуйте американцев. Не по зубам. Китайцев покритикуйте за что-нибудь — не по зубам. Турецкую республику покритикуйте, западноевропейские страны, где до сих порт гибнут по 160-180 человек ежесуточно. Пусть покритикуют. Нет, выбрали Беларусь. Но мы выстоим. Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о критике российских Telegram-каналов в отношении Белоруссии.
Каналы, по его словам, кричат о 18 350 случаях инфицирования в Белоруссии, однако это «всего 8,7 процента от всех тестируемых».
ВОЗ и ООН уже призывали Белоруссию срочно ввести карантинные меры из-за изменения динамики заболеваемости COVID-2019 в республике, однако Лукашенко неоднократно отказывался это сделать, ссылаясь на экономические причины и отсутствие необходимости.
По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразилось 18 350 человек, умерли 107 пациентов, еще 3771 выздоровели.
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В мире , Видео , Машиностроение , ООН , ВОЗ , РАН , Китай , США , Турция
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