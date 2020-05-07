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Участники военных игр жаловались на ухудшение самочувствия в городе Ухань 

News.ru и ещё 55 7 мая 2020
Некоторые участники Всемирных военных игр, которые проходили в октябре 2019 года в городе Ухань, сообщили о значительном ухудшении самочувствия.
Многие спортсмены, принимавшие участие во Всемирных военных играх, заболели. Недавно мы общались с военным врачом, который нам сказал: «Я думаю, что у вас был коронавирус, потому что многие члены этой спортивной делегации заболели», — заявила французская пятиборка Элоди Клувель.
Однако есть и те, кто серьёзно сомневается в том, что мог заразиться коронавирусом. Первые сообщения о распространении новой инфекции появились только спустя несколько недель после соревнований, передаёт «Интерфакс».
В конце ноября — начале декабря некоторые участники жаловались на боль в горле, кашель, пропадал голос, но никакие из этих симптомов не требовали особых мер и никогда не связывались с участием в военных играх, — сообщили бельгийские атлеты.
Как ранее информировал NEWS.ru, власти Исландии заявили о практически полной ликвидации вспышки коронавируса.
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В мире , Видео , Новости Москвы , Ситуация в мире , Коронавирус , COVID-19 , Элоди Клувель , Интерфакс
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