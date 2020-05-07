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ВОЗ обеспокоила ситуация с коронавирусом в России 

Мария Иванова и ещё 35 11 часов назад
ВОЗ обеспокоила ситуация с коронавирусом в России
Фото: ТАСС
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об обеспокоенности ситуацией с коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.
Он отметил, что с 12 апреля в европейском регионе снизилось количество регистрируемых случаев коронавируса.
«К сожалению, мы не можем сказать этого обо всех странах. Ситуация на востоке региона по-прежнему вызывает обеспокоенность», — подчеркнул Клюге.
Он отметил, что в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине за последнюю неделю выросло число новых случаев.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 11 231 человека с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 177 160 пациентов, 23 803 из них выздоровели, 1625 скончались.
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В мире , COVID-19 , ВОЗ
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