ВОЗ обеспокоила ситуация с коронавирусом в России 

Он отметил, что с 12 апреля в европейском регионе снизилось количество регистрируемых случаев коронавируса.

«К сожалению, мы не можем сказать этого обо всех странах. Ситуация на востоке региона по-прежнему вызывает обеспокоенность», — подчеркнул Клюге.

Он отметил, что в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине за последнюю неделю выросло число новых случаев.

Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 11 231 человека с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 177 160 пациентов, 23 803 из них выздоровели, 1625 скончались.