Украинцы вышли на акцию протеста «Карантин убивает» 

В центре Киева около Европейской площади началась акция протеста предпринимателей под лозунгом «Карантин убивает». Об этом пишет «Страна.ua».

Участники акции, выступающие за скорейшее снятие карантинных ограничений на Украине , вышли на улицу Грушевского и перекрыли ее. Митинг набирает обороты, поскольку на него продолжают прибывать украинцы, в том числе из других регионов. Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

«Они кричат контрверсийные кричалки, типа "Отменить карантин, потому что он убивает". Убивает все же вирус, а не карантин, его нужно ослабить — да, но какая-то женщина на этой акции кричала эти речевки, кашляя мне в лицо, говоря, что она предприниматель из Одессы. Наше движение предпринимателей в шоке сейчас, потому что мы не знаем, кто эти люди. Все резко начали поддерживать микробизнес», — рассказал один из организаторов предыдущей акции протеста Сергей Доротич.

По его словам, собравшиеся под зданием украинского правительства люди — совсем не те, кто выходил на акцию 1 мая. Предприниматели не исключают, что сегодняшняя акция организована властями с целью дискредитации движения, чтобы представить защитников прав малого бизнеса неадекватными.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 13184 человека, 327 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 3,7 миллиона человек; 258 тысяч скончались, более 1,2 миллиона излечились.