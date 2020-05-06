Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы вышли на акцию протеста «Карантин убивает» 

Lenta.ru и ещё 2 6 мая 2020
В центре Киева около Европейской площади началась акция протеста предпринимателей под лозунгом «Карантин убивает». Об этом пишет «Страна.ua».
Участники акции, выступающие за скорейшее снятие карантинных ограничений на Украине, вышли на улицу Грушевского и перекрыли ее. Митинг набирает обороты, поскольку на него продолжают прибывать украинцы, в том числе из других регионов. Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.
«Они кричат контрверсийные кричалки, типа "Отменить карантин, потому что он убивает". Убивает все же вирус, а не карантин, его нужно ослабить — да, но какая-то женщина на этой акции кричала эти речевки, кашляя мне в лицо, говоря, что она предприниматель из Одессы. Наше движение предпринимателей в шоке сейчас, потому что мы не знаем, кто эти люди. Все резко начали поддерживать микробизнес», — рассказал один из организаторов предыдущей акции протеста Сергей Доротич.
По его словам, собравшиеся под зданием украинского правительства люди — совсем не те, кто выходил на акцию 1 мая. Предприниматели не исключают, что сегодняшняя акция организована властями с целью дискредитации движения, чтобы представить защитников прав малого бизнеса неадекватными.
С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 13184 человека, 327 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 3,7 миллиона человек; 258 тысяч скончались, более 1,2 миллиона излечились.
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии 126
В мире , Видео , Сергей Доротич , Правительство Украины , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Создана система контроля ношения масок
Создана система контроля ношения масок
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение