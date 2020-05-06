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Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России 

Lenta.ru и ещё 9 6 мая 2020
Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба парламента.
«В принятой резолюции содержится призыв к Европейскому союзу принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет для населения Европейского союза Островецкая АЭС», — говорится в сообщении.
Парламентарии потребовали от правительства добиваться введения санкций со стороны союзников против «Росатома» и «других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже "грязной" энергии"». Сейм также предложил незамедлительно принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на свой рынок электроэнергии после запуска БелАЭС.
В резолюции депутаты посоветовали правительству «использовать все политические и дипломатические средства» для получения поддержки ЕС, НАТО, Украины, других государств региона и всего международного сообщества в устранении угрозы, создаваемой БелАЭС.
Строительство БелАЭС ведется в Гродненской области. Россия в 2011 году выдала Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов, который покрывает 90 процентов затрат на строительство. Остальные деньги на финансирование проекта должна предоставить Белоруссия. Срок погашения кредита составляет 25 лет. Начать его выплату Белоруссия должна после ввода объекта в эксплуатацию.
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Комментарии 2
В мире , Санкции , Строительство , ЕС , Росатом , НАТО , Литва
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