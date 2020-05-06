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Украина обвинила Россию в коронавирусных кибератаках 

Lenta.ru и ещё 46 6 мая 2020
Украина обвинила Россию в коронавирусных кибератаках
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Служба безопасности Украины (СБУ) с начала года нейтрализовала 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов власти. Об этом пишет «Укринформ».
По данным ведомства, начиная с марта, значительное количество атак происходит против ведомств, обеспечивающих борьбу с коронавирусом. В СБУ сообщили, что хакеры направляют на почтовые ящики госучреждений электронные письма, к которым прикреплены файлы с вредоносным программным кодом.
«Большинство хакерских атак исходят со стороны российских спецслужб, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов. Затем они планируют искажать либо уничтожать данные, распространять фейки якобы от имени госструктур, а также дискредитировать действия украинской власти», — заявили в СБУ, обвинив Россию в осуществлении «коронавирусных» кибератак.
В ведомстве подчеркнули, что в январе-марте была прекращена работа почти двух тысяч сайтов, которые хакеры использовали для осуществления атак. Было открыто 117 уголовных дел. СБУ также направила в госорганы рекомендации по соблюдению информационной безопасности.
Ранее глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также других российских сервисов и программ.
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В мире , Санкции , Безопасность , Ситуация в мире , COVID-19 , Иван Баканов , СБУ , Укринформ
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