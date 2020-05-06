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Памятник Котовскому снесли под Одессой 

News.ru и ещё 3 6 мая 2020
Памятник Котовскому снесли под Одессой
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Памятник герою Гражданской войны Григорию Котовскому, который начинал, как уголовник, демонтировали в селе Крутояровка Одесской области. Он стал очередной жертвой продолжающейся на Украине декоммунизации.
Об этом рассказал председатель организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков в Facebook. По его словам, памятник стоял в центре села Белгород-Днестровского района до тех пор, пока в сельсовете не получили обращение его организации.
Судьбой снесённого памятника Поздняков не интересовался, заметив, что обычно их отправляют на какой-нибудь склад.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Болградского района Одесской области обещали снести все оставшиеся в районе советские памятники ещё до 1 сентября 2018 года. Демонтировать монументы «коммунистическим вождям» должны были сельсоветы, но они не стали этого делать под предлогом отсутствия денег.
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В мире , Гражданская война , Григорий Котовский
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