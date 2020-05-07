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Парламент Ирака одобрил состав правительства 

RT на русском и ещё 13 23 часа назад
Парламент Ирака одобрил состав правительства
Фото: Reuters
Парламент Ирака одобрил состав правительства, который был предложен кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи.
Об этом сообщает Sky News Arabia.
Отмечается, что депутаты утвердили список правительства, за исключением нескольких кандидатур.
2 марта исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил об окончательном уходе со своего поста и предложил провести досрочные парламентские выборы 4 декабря после неудачной попытки кандидата на эту должность Тауфика Аляуи получить вотум доверия нового кабмина.
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В мире , Кавказ , Адель , Sky News , Ирак
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