Парламент Ирака одобрил состав правительства, который был предложен кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи.
Об этом сообщает Sky News Arabia.
Отмечается, что депутаты утвердили список правительства, за исключением нескольких кандидатур.
2 марта исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил об окончательном уходе со своего поста и предложил провести досрочные парламентские выборы 4 декабря после неудачной попытки кандидата на эту должность Тауфика Аляуи получить вотум доверия нового кабмина.