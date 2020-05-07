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В Крыму подтверждена первая смерть от коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 45 14 часов назад
Коронавирус был диагностирован у 70-летней женщины, которая ранее скончалась в Сакской районной больнице. Об этом со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщает ТАСС.
«Первый случай, который был, официально подтвержден. Это первый случай [смерти] от коронавируса», — заявил Аксенов на заседании оперативного штаба.
"Рамблер» писал, что в России, по последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 177 тысяч человек. При этом к утру 7 мая в Крыму было выявлено 32 новых случая коронавируса.
В мире , Видео , Общество , Украина , Крым наш , Коронавирус , Сергей Аксенов , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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