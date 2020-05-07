В Крыму подтверждена первая смерть от коронавируса 

Сергея Аксенова Коронавирус был диагностирован у 70-летней женщины, которая ранее скончалась в Сакской районной больнице. Об этом со ссылкой на главу Крыма сообщает ТАСС.

«Первый случай, который был, официально подтвержден. Это первый случай [смерти] от коронавируса», — заявил Аксенов на заседании оперативного штаба.

"Рамблер» писал, что в России, по последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 177 тысяч человек. При этом к утру 7 мая в Крыму было выявлено 32 новых случая коронавируса.