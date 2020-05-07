Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла в Венесуэле 

Все новости на карте

Президент США Дональд Трамп объявил, что на пост американского посла в Венесуэле хочет выдвинуть кандидатуру Джеймса Стори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

На данный момент Стори занимает должность временного поверенного в делах страны в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии.

"Трамп объявил о намерении выдвинуть Стори из штата Южная Каролина на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Боливарианской республике Венесуэла", — говорится в заявлении.

Теперь Стори должен получить одобрение в комитете сената по иностранным делам, а затем его должен утвердить общий состав сената, где у сторонников Трампа большинство.