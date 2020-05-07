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Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла в Венесуэле 

Газета.Ru и ещё 6 20 часов назад
Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла в Венесуэле
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп объявил, что на пост американского посла в Венесуэле хочет выдвинуть кандидатуру Джеймса Стори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
На данный момент Стори занимает должность временного поверенного в делах страны в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии.
"Трамп объявил о намерении выдвинуть Стори из штата Южная Каролина на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Боливарианской республике Венесуэла", — говорится в заявлении.
Теперь Стори должен получить одобрение в комитете сената по иностранным делам, а затем его должен утвердить общий состав сената, где у сторонников Трампа большинство.
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В мире , США , Дональд Трамп , Венесуэла
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