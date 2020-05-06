В Грузии число случаев коронавируса выросло до 610 

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 610, выздоровели 269 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.

Во вторник сообщалось о 604 инфицированных и 240 выздоровевших.

"Подтвержденных случаев инфицирования — 610, среди них выздоровели — 269, смертельных случаев — девять, в режиме карантина находятся 5083 человек, под наблюдением — 505, граждане Грузии, доставленные из-за границы — три человека", — отмечается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.

На территории страны введен ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на удаленный режим работы, ученики — на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн-продажи, восстановлено движение легковых автомобилей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.