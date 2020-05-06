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В Бразилии за сутки от коронавируса умерло 600 человек 

Мир24 и ещё 14 6 мая 2020
В Бразилии за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусной инфекцией — 600 человек, сообщает ТАСС.
Общее количество умерших в стране увеличилось до 7921. Также медики выясняют причины смерти еще 1,5 тыс. человек, скончавшихся за последнее время. Они также могли стать жертвами коронавируса.
По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом в Бразилии составляет 114715 человек. За все время от пневмонии, вызываемой вирусом, вылечились 48221 человек. Эпицентром эпидемии в стране остается город Сан-Паулу, там насчитывается более 34 тысяч заболевших.
Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки от коронавируса скончались 50 человек.
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В мире , Видео , Другое , COVID-19 , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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