Бразилии за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусной инфекцией — 600 человек, сообщает ТАСС.

Общее количество умерших в стране увеличилось до 7921. Также медики выясняют причины смерти еще 1,5 тыс. человек, скончавшихся за последнее время. Они также могли стать жертвами коронавируса.

По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом в Бразилии составляет 114715 человек. За все время от пневмонии, вызываемой вирусом, вылечились 48221 человек. Эпицентром эпидемии в стране остается город Сан-Паулу, там насчитывается более 34 тысяч заболевших.

Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки от коронавируса скончались 50 человек.