Абэ оценил ситуацию с распространением коронавируса

Японии , не прибегая к штрафам, удалось избежать "взрывного" распространения коронавируса, как это произошло в западных странах, заявил в телеобращении в интернете японский премьер Синдзо Абэ

За месяц после введения режима чрезвычайной ситуации число заражений в день снизилось с 700 до 200, а коэффициент, показывающий, скольких человек заразил один инфицированный, снизилось до уровня меньше единицы, сказал премьер.

"В начале апреля до введения режима ЧС было много прогнозов, что через месяц в Японии произойдет взрывное заражение, как в западных странах. Но сейчас мы идем по пути к завершению (эпидемии). Ваши действия смогли изменить будущее. В нашей стране даже после объявления режима чрезвычайной ситуации не могут быть введены штрафы и ограничения для самоизоляции, как в Европе и Америке. Мы можем только призывать к этому. И несмотря на это, люди по доброй воле согласились прилагать усилия. В результате нам удалось избежать расширения заражения и повернуть в сторону его сокращения", — сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что пока уровень сокращения числа заражений еще недостаточный, в больницах находятся 10 тысяч человек, тяжелая ситуация в учреждениях здравоохранения.

В понедельник правительство Японии решило продлить до 31 мая режим чрезвычайной ситуации, который был введен в семи префектурах 8 апреля, а с 16 апреля был распространен на всю страну, 13 префектур получили статус "особых". В Японии не вводится штрафов за нарушение режима самоизоляции для частных лиц или для компаний, продолжающих работу, несмотря на ЧС. Власти обратились с призывом к компаниям перейти на удаленную работу, где это возможно, а к населению — воздержаться от выхода на улицу без необходимости. С начала марта в стране не работают школы, университеты, отменены массовые мероприятия, закрыты выставки, фитнес центры, парки аттракционов.

По последним данным телеканала NHK, число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило более 16 тысяч, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. От коронавируса в Японии погибли 579 человек. Состояние 313 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 5238 человек.

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