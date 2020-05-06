Почему Киев отказался от переговоров с Донбассом

Украине придётся вести переговоры с республиками Донбасса, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке страны. Об этом глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал в интервью RT. Так он ответил на прозвучавшее ранее заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о нежелании Киева строить диалог с ДНР и ЛНР и намерении взаимодействовать с другими «представителями территорий». Как отмечают эксперты, такая позиция украинских властей является саботажем Минских соглашений и не поможет найти выход из ситуации.

Украине «придётся вести переговоры» с ДНР и ЛНР, «хочет она того или нет». Об этом глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью RT. Так он ответил на прозвучавшее ранее заявление Киева о нежелании стоить диалог с республиками.

«Мировая практика состоит в том, что для разрешения гражданских конфликтов необходимо напрямую общаться его сторонам. Второй стороной конфликта являются республики Донбасса. Соответственно, украинской стороне нужно с нами согласовать не «три законодательных акта», а все правовые аспекты дальнейшего сосуществования Донбасса с Украиной», — подчеркнул Денис Пушилин в разговоре с RT.

По словам главы ДНР, своими заявлениями Киев сейчас пытается отвлечь внимание от невыполнения взятых на себя обязательств.

Накануне руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев отказывается обсуждать урегулирование в Донбассе непосредственно с самопровозглашёнными республиками ЛНР и ДНР. Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из украинского Белого дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

«Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми ЛНР/ДНР. Но в соответствии с Минскими договорённостями Украина должна согласовать три законодательных акта с «представителями территорий», — приводит слова Ермака агентство Интерфакс-Украина.

Как уточнил украинский политик, Киев подразумевает под «представителями территорий» гражданское общество и граждан Украины, которые находятся на «оккупированной территории» и «не принимали никакого участия в войне».

ОБСЕ. По словам Ермака, в Минском процессе есть якобы только три полноправных участника — Украина, Россия

Между тем Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта, а в Минских соглашениях прописана необходимость диалога по ряду вопросов между Киевом и ЛНР/ДНР, в том числе в рамках трёхсторонней группы.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что новое заявление Ермака идёт вразрез с Минскими соглашениями.

«По факту Украина отказывается от переговорного процесса, открывая новую страницу по его саботажу. Это в очередной раз свидетельствует о том, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения и продолжает политику, направленную на их срыв. Смена президента и других чиновников власти, произошедшая год назад, не привела к изменению политики в отношении выполнения Украиной взятых на себя обязательств», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Как отметил Шаповалов, суть плана украинских властей состоит в том, чтобы «как-то объяснить свой саботаж».

«Для этого Киев придумывает некое мифическое гражданское общество Донецка и Луганска, с которым якобы готов вести переговоры», — сказал аналитик.

Вопреки Минским соглашениям

Напомним, с заявлением об отказе вести переговоры с властями самопровозглашённых республик президент Украины Владимир Зеленский выступал ещё в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он сообщил, что Киев готов к переговорному процессу с местным населением.

Более того, в начале марта в интервью британскому изданию The Guardian украинский лидер заявил, что Киев может выйти из международных переговоров по урегулированию в Донбассе до декабря, когда исполнится год со дня нормандского саммита в Париже.

«Правительство может потратить год на всё соглашение, которое затем должно быть воплощено в жизнь. Больше времени тратить нельзя», — отметил Зеленский, добавив, что в таком случае политика Киева будет изменена.

Комментируя заявления украинского лидера о готовности выйти из минского процесса, в МИД ДНР указали Киеву на необходимость начала выполнения соглашений для установления мира в Донбассе.

«Если Зеленский действительно хочет принести мир, у него есть такая возможность: нужно просто перестать придумывать нелепые отговорки и наконец-то добросовестно, безоговорочно, чётко и буквально начать выполнять Минские соглашения в согласовании с представителями республик», — приводит Донецкое агентство новостей слова министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой.

По её словам, фундаментом реализации этих договорённостей является «работа над правовыми аспектами особого статуса Донбасса, включая его закрепление в конституции».

Впрочем, 22 апреля Киев в очередной раз категорически отверг идею закрепить особый статус Донбасса в Конституции во время заседания Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

Как заявил журналистам 23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , за время пребывания Владимира Зеленского у власти Москва не увидела значительных успехов Киева в выполнении Минских соглашений.

«Для России, как одной из стран — гарантов минских договоренностей, минского комплекса мер, конечно, важно, чтоб была выполнена последовательность действий, зафиксированная в этом документе. Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было», — констатировал Песков.

Как отмечает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский , заявление Ермака говорит о том, что Киев сейчас «вертится, как уж на сковороде» — не может окончательно отказаться от выполнения Минских соглашений, но и договариваться напрямую с властями ДНР и ЛНР не желает.

«Ермак сам сказал, что Украина не хочет вести переговоры с самопровозглашёнными республиками, но обязана согласно договорённостям взаимодействовать с Донбассом. Поэтому и было решено ввести в игру так называемых «представителей территорий». Всё это выглядит как невнятица, которая продолжается уже довольно давно», — сказал аналитик в беседе с RT.

По мнению Владимира Шаповалова, разговоры о намерениях Киева вести переговоры именно с «представителями территорий» — «старая заготовка, которая не сегодня родилась в киевских кабинетах». По словам эксперта, так украинская сторона «хочет имитировать взаимодействие с ДНР и ЛНР» по широкому кругу вопросов политического и конституционного урегулирования.

«Речь идёт, скорее всего, о политиках и общественных деятелях, которые находятся в самом Киеве и имеют прямое или косвенное отношение к Донецкой и Луганской областям, находясь на содержании у украинских властей. Но это не сторона конфликта, эти люди не представляют ДНР и ЛНР. И вот с ними Киев готов вести переговоры, то есть по сути вести переговоры с самим собой», — заявил эксперт.

Представитель самопровозглашённой Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил в беседе с RT, что Украина «может придумать любой формат, в котором им удобно договариваться», однако это не будет иметь ни малейшего отношения к урегулированию конфликта в Донбассе.

«Украинские власти, конечно, могут найти каких-нибудь людей, уехавших из Луганска или из Донецка, посадить их за один стол и весело пить чай. Но есть власти в республиках, которые существуют де-факто, которые контролируют ситуацию де-факто. Нравятся они Украине или нет, именно с ними надо строить диалог по урегулированию конфликта, других вариантов не дано. Всё остальное — это манипуляции в интересах национально ориентированных радикалов, которых украинские власти откровенно боятся», — подчеркнул он.

«Не готова к нормализации отношений»

Последние действия украинской стороны в рамках урегулирования ситуации в Донбассе говорят о том, что Зеленский не готов выполнять свои предвыборные обещания, отмечает Владимир Шаповалов.

«Поскольку Киев отказывается от диалога с ДНР и ЛНР, а также не хочет закреплять особый статус Донбасса в конституции, то, по всей вероятности, мы должны констатировать, что Украина не готова к нормализации отношений. И таким образом, президент Зеленский, чьим подчинённым является Ермак, не готов выполнять взятые на себя год назад предвыборные обещания — улучшить контакты с Донбассом и закончить войну», — заявил аналитик.

Источник RT в офисе президента Украины объяснил действия украинских властей тем, что Запад «поставил их в жёсткие рамки» по вопросу переговорного процесса между Украиной и самопровозглашёнными республиками.

«Западные партнёры, а особенно США, не рекомендуют украинским властям проводить с ними прямые переговоры. Ведь тогда может выясниться, что конфликт является внутриукраинским, и привлечь к этому процессу Россию станет гораздо сложнее. Заявление Ермака — это ещё одно подтверждение того, что Украина не будет пересекать «красные линии», установленные Западом», — пояснил собеседник RT.

Представитель партии «Слуга народа» в беседе с RT также сообщил, что западные партнёры оказывают давление на Владимира Зеленского.

«Насколько мне известно, ещё полгода назад украинское руководство было готово идти на компромисс. Но сейчас всё изменилось. Очевидно, офису Зеленского дали понять, что нужно слушаться рекомендаций извне. Иначе не будет кредитов и другой помощи. К сотрудничеству с Россией Зеленский пока не готов», — говорит депутат.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», офис Зеленского ведёт ту же политику по Донбассу, что и предыдущий президент Пётр Порошенко

«Если речь действительно идёт о намерении прекратить войну, то нужно садиться за стол переговоров. Какая в этой ситуации разница, что скажут США или ЕС. Это же не их граждане ежедневно гибнут, а экономика несёт огромные убытки. Мы видим, что Зеленский не рискует принять важные решения, поэтому ситуация на востоке страны не меняется», — сказал он.

При этом чем больше Украина «будет упорствовать в невыполнении „Минска“, тем усерднее ДНР и ЛНР будут строить свою государственность и развивать её», заявил в комментарии RT депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко

«Самопровозглашённые республики будут укреплять политическую субъектность на международной арене и государственные институты внутри республик и доносить правду мировому сообществу о реальном положении дел», — сказал Руденко.

«Будет всячески дистанцироваться»

При этом эксперты отмечают, что урегулировать конфликт в Донбассе можно исключительно посредством переговоров Киева с властями ДНР и ЛНР.

Об этом 27 апреля заявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером

«С российской стороны была подчеркнута необходимость решать все вопросы через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в полном соответствии с минскими договорённостями», — говорится в сообщении российского МИД.

Как заявил Владимир Шаповалов, для прекращения конфликта и нормализации отношений действительно нужен прямой диалог конфликтующих сторон: Киева, Донецка и Луганска.

«И только такой диалог может привести к каким-то позитивным изменениям. Именно этот посыл Россия неоднократно пыталась донести до украинских коллег, которые, всё равно стоят на своём и отказываются взаимодействовать напрямую с властями ДНР и ЛНР, придумывая вместо этого планы по контактам с таинственными «представителями территорий», — отметил эксперт.

При этом Шаповалов прогнозирует, что ситуация с урегулированием внутриполитического конфликта на Украине «будет в состоянии стагнации».