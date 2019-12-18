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Политика

Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана 

РИА Новости
2 часа назад
Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана
Фото: Reuters
Принятие законов о земле и об особом статусе Донбасса может спровоцировать третий Майдан на Украине, заявил генерал-майор, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире портала "Politeka".
По словам Вовка, недавние столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов около здания Верховной рады в Киеве могут быть "бомбой" для нового Майдана.
"Основания думать об этом есть, учитывая, какие сложные вопросы рынок земли и особый статус Донбасса", — заявил Вовк.
Генерал отметил, что протестующие хотят показать украинским властям, что способны устроить массовые беспорядки в случае принятия скандальных законов.
Во вторник у здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Протесты были вызваны недовольством законопроектом о продаже сельскохозяйственных земель.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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Комментарии 1
В мире , Украина , СБУ , МВД , Верховная Рада , Киев
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