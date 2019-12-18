Эрдоган направит делегацию в Москву

Эрдоган заявил, что турецкая делегация в ближайшее время отправится в Москву

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Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по загранпаспорту

Меркель: итоги "нормандской" встречи были недостаточны для снятия санкций против России

Премьер Украины заявил о погашении долга по зарплатам перед шахтерами