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Политика

Эрдоган заявил, что турецкая делегация в ближайшее время отправится в Москву 

ТАСС и ещё 1
2 часа назад
Эрдоган направит делегацию в Москву
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время в Россию отправится турецкая делегация, чтобы обсудить с российскими коллегами ситуацию в Ливии и Сирии. Об этом сообщает в среду телеканал Эн-ти-ви.
"Мы [с президентом России Владимиром Путиным] отдали поручение. В рамках него заместитель министра иностранных дел, заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности в скором времени отправятся с визитом в Москву, — приводит слова турецкого лидера телеканал. — Мы договорились, что будут обсуждаться Ливия и Сирия".
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В мире , Владимир Путин , Москва
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