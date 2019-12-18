Вандалы снесли памятник Горькому в Харькове

Неизвестные снесли памятник писателю Максиму Горькому в Харькове , сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины

«Сваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Там добавили, что сообщение о повреждении памятника поступило в среду утром.

Полиция на месте инцидента выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Харькове попытались снести памятник Жукову.