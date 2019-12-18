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Политика

Вандалы снесли памятник Горькому в Харькове 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5
3 часа назад
Вандалы снесли памятник Горькому в Харькове
Фото: Facebook
Неизвестные снесли памятник писателю Максиму Горькому в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.
«Сваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Там добавили, что сообщение о повреждении памятника поступило в среду утром.
Полиция на месте инцидента выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Харькове попытались снести памятник Жукову.
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В мире , Украина , Харьков
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