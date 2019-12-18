Зеленский рассказал об ограничениях при продаже земли

Зеленский пообещал, что Рада значительно снизит норму концентрации земли в одних руках

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады рассмотрит вопрос о значительном снижении предельной концентрации земли у одного собственника при подготовке проекта закона о рынке земли ко второму чтению. Об этом сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский во время посещения фермерского хозяйства в Киевской области.

"Там был вопрос по концентрации земли, с самого начала внесли 200 тыс. га [у одного собственника]. Это очень много, согласен. Снизили, я знаю до комитета дошла цифра 29 тыс. га. Тоже много? До 10 тыс. га нормально? Понятно", — сказал глава государства во время встречи с аграриями, которую транслировало украинское телевидение.

При этом Зеленский добавил, что вопрос о предельной концентрации земли "в одних руках" будет вынесен на обсуждения профильного комитета.

Президент также заверил, что иностранцам украинскую землю продавать не будут.

"Пусть они [люди] не боятся. Будем защищать людей, иностранцам же не продаем. Решили этот вопрос, правку [в законопроект] внесли", — сказал он.

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает снятие запрета на ее продажу с 1 октября 2020 года. С этого момента приобретать земельные участки смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Документ вызвал волну негодования у оппозиции и представителей аграрной сферы. По мнению оппонентов проекта, земля будет продана за бесценок, а норма о концентрации земли у одного собственника в пределах 200 тыс. га позволит небольшому количеству инвесторов скупить всю страну.

У здания Верховной рады со вторника, когда парламентарии от "Слуги народа" намеревались рассмотреть законопроект во втором чтении, проходит многолюдная акция протеста. Вчера она переросла в противостояние с силовиками, пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов , 26 правонарушителей были задержаны, но потом отпущены, возбуждено уголовное дело.

Политическое противостояние вынудило Верховную раду в среду, 18 декабря, перенести на 2020 год рассмотрение скандального закона о земельной реформе. "Еще вчера планировалось, что в четверг, по ускоренной процедуре, будет принят закон о продаже земли. Но ситуация изменилась коренным образом