Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Су-57 опробовали в Сирии
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика

Зеленский пообещал, что Рада значительно снизит норму концентрации земли в одних руках 

ТАСС и ещё 7
2 часа назад
Зеленский рассказал об ограничениях при продаже земли
Фото: Reuters
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады рассмотрит вопрос о значительном снижении предельной концентрации земли у одного собственника при подготовке проекта закона о рынке земли ко второму чтению. Об этом сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский во время посещения фермерского хозяйства в Киевской области.
"Там был вопрос по концентрации земли, с самого начала внесли 200 тыс. га [у одного собственника]. Это очень много, согласен. Снизили, я знаю до комитета дошла цифра 29 тыс. га. Тоже много? До 10 тыс. га нормально? Понятно", — сказал глава государства во время встречи с аграриями, которую транслировало украинское телевидение.
При этом Зеленский добавил, что вопрос о предельной концентрации земли "в одних руках" будет вынесен на обсуждения профильного комитета.
Президент также заверил, что иностранцам украинскую землю продавать не будут.
"Пусть они [люди] не боятся. Будем защищать людей, иностранцам же не продаем. Решили этот вопрос, правку [в законопроект] внесли", — сказал он.
13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает снятие запрета на ее продажу с 1 октября 2020 года. С этого момента приобретать земельные участки смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Документ вызвал волну негодования у оппозиции и представителей аграрной сферы. По мнению оппонентов проекта, земля будет продана за бесценок, а норма о концентрации земли у одного собственника в пределах 200 тыс. га позволит небольшому количеству инвесторов скупить всю страну.
У здания Верховной рады со вторника, когда парламентарии от "Слуги народа" намеревались рассмотреть законопроект во втором чтении, проходит многолюдная акция протеста. Вчера она переросла в противостояние с силовиками, пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов, 26 правонарушителей были задержаны, но потом отпущены, возбуждено уголовное дело.
Политическое противостояние вынудило Верховную раду в среду, 18 декабря, перенести на 2020 год рассмотрение скандального закона о земельной реформе. "Еще вчера планировалось, что в четверг, по ускоренной процедуре, будет принят закон о продаже земли. Но ситуация изменилась коренным образом
Люди, организовавшие митинг под Радой, заставили фракцию "Слуга народа" выполнять регламент и рассмотреть [в профильном комитете] 4,5 тыс. поправок к закону. Это значит, что до Нового года они не будут рассматривать [на пленарном заседании] этот закон о земле ", — заявила с парламентской трибуны лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
ТАСС: последние новости
Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по загранпаспорту Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по загранпаспорту Меркель: итоги "нормандской" встречи были недостаточны для снятия санкций против России Меркель: итоги "нормандской" встречи были недостаточны для снятия санкций против России Премьер Украины заявил о погашении долга по зарплатам перед шахтерами Премьер Украины заявил о погашении долга по зарплатам перед шахтерами
Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , МВД , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Су-57 опробовали в Сирии
01:55
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие Армия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение