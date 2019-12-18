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Политика

Украинский министр назвал число эмигрировавших украинцев 

RT на русском и ещё 3
3 часа назад
Министр назвал число эмигрировавших украинцев
Фото: Reuters
Министр украинского правительства Дмитрий Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост, который опубликовал в своём Telegram-канале Дубилет.
«С 2010 года за рубежом осталось почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд — вверх. Исключение — в 2014 году», — написал он.
Вместе с этим министр добавил, что безвизовый режим с ЕС существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо.
«Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу», — отметил политик.
Ранее Дубилет сообщил, что, по данным Госслужбы статистики, на проведение переписи населения страны необходимо будет потратить 5 млрд гривен (около $207 млн).
В феврале бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения страны.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Дмитрий Дубилет , Николай Азаров , ЕС , Правительство Украины , РИА Новости
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