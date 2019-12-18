В Киеве началась акция автомобилистов возле офиса президента Украины

Собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в среду проводят акцию возле здания офиса президента Украины Киеве , трансляция велась на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook.

Автомобилисты собрались перед офисом президента, они требуют принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы на растаможку для инвалидов и ветеранов.

Также возле офиса президента дежурят правоохранители, ситуация спокойная.

Во вторник в центре Киева прошел ряд акций, в частности активисты протестовали против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли и митинговали собственники нерастаможенных автомобилей.