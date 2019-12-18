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В Киеве началась акция автомобилистов возле офиса президента Украины 

РИА Новости 49 минут назад
В Киеве началась акция автомобилистов
Фото: РИА Новости
Собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в среду проводят акцию возле здания офиса президента Украины в Киеве, трансляция велась на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook.
Автомобилисты собрались перед офисом президента, они требуют принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы на растаможку для инвалидов и ветеранов.
Также возле офиса президента дежурят правоохранители, ситуация спокойная.
Во вторник в центре Киева прошел ряд акций, в частности активисты протестовали против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли и митинговали собственники нерастаможенных автомобилей.
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Теги:
В мире , Украина , Киев
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