Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета

Бывшая стюардесса американской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит (Mandy Smith) раскрыла интимные секреты своих коллег. Об этом сообщает Express.

По словам сотрудницы, для многих членов экипажа постоянные перелеты — это лишний способ присоединиться к mile high club («клуб занимавшихся сексом в самолете»).

«Например, многие бортпроводники уединялись в туалетах премиум-класса для быстрых интимных связей. Другие также использовали кровати, расположенные в зоне отдыха экипажа», — пояснила Смит.

Однако, как заверяет девушка, на этом извращения сотрудников авиакомпании не заканчивались. «Некоторые сдавали места в зоне отдыха экипажа влюбленным пассажирам за 250 фунтов в час. Когда руководство узнало об их афере, они были уволены на месте», — вспоминает бывшая стюардесса.

Она заключила, что индустрия авиаперевозок известна «кровосмешением», поэтому случайные половые связи очень распространены среди коллег, и редко кому удается держать их в секрете.

В апреле бывшая стюардесса вспомнила о случае, когда ее команда проучила уединившуюся в туалете пару. По ее словам, экипаж всегда понимает, чем занимаются двое людей в уборной из-за «трясущейся двери». Обычно бортпроводники из ее команды старались игнорировать подобные ситуации, но однажды они решили подшутить над парой.