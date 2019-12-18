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Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета 

Lenta.ru 52 минуты назад
Раскрыты интимные секреты членов экипажа самолета
Фото: Neilson Barnard / Getty Images
Бывшая стюардесса американской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит (Mandy Smith) раскрыла интимные секреты своих коллег. Об этом сообщает Express.
По словам сотрудницы, для многих членов экипажа постоянные перелеты — это лишний способ присоединиться к mile high club («клуб занимавшихся сексом в самолете»).
«Например, многие бортпроводники уединялись в туалетах премиум-класса для быстрых интимных связей. Другие также использовали кровати, расположенные в зоне отдыха экипажа», — пояснила Смит.
Однако, как заверяет девушка, на этом извращения сотрудников авиакомпании не заканчивались. «Некоторые сдавали места в зоне отдыха экипажа влюбленным пассажирам за 250 фунтов в час. Когда руководство узнало об их афере, они были уволены на месте», — вспоминает бывшая стюардесса.
Она заключила, что индустрия авиаперевозок известна «кровосмешением», поэтому случайные половые связи очень распространены среди коллег, и редко кому удается держать их в секрете.
В апреле бывшая стюардесса вспомнила о случае, когда ее команда проучила уединившуюся в туалете пару. По ее словам, экипаж всегда понимает, чем занимаются двое людей в уборной из-за «трясущейся двери». Обычно бортпроводники из ее команды старались игнорировать подобные ситуации, но однажды они решили подшутить над парой.
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