«Грета Тунберг хлопает»: перевозка детей на Украине

«Грета Тунберг хлопает в ладоши»: перевозка детей на Украине удивила Сеть

Дети из украинского села Вербень ездят в детский сад в самодельной деревянной карете, запряженной лошадьми. Об этом сообщает «Освитория».

«Освитория» — украинское издание о воспитании и образовании детей. Вчера в своем фейсбуке оно опубликовало фотографии, на которых несколько детей примерно младшего школьного возраста едут в крытой ярко раскрашенной повозке, в которую запряжены лошади.

«Дети из села Вербень на Ровненщине (Ровненской области Украины. — Прим. ред.) ездят в садик в самодельной деревянной карете, запряженной лошадьми! В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад. Как вам такое?» — написали авторы «Освитории».

В комментариях пользователи социальной сети назвали это ужасом и реальным примером того, как власть заботится о детях, а причиной происходящего — массовое непродуманное закрытие ими сельских школ. Между тем другие отметили, что детям весело и сухо, а запряженная лошадьми повозка — довольно экологичный способ передвижения.