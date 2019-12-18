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«Грета Тунберг хлопает в ладоши»: перевозка детей на Украине удивила Сеть 

Рамблер + ещё 1 37 минут назад
«Грета Тунберг хлопает»: перевозка детей на Украине
Фото: ТАСС
Дети из украинского села Вербень ездят в детский сад в самодельной деревянной карете, запряженной лошадьми. Об этом сообщает «Освитория».
«Освитория» — украинское издание о воспитании и образовании детей. Вчера в своем фейсбуке оно опубликовало фотографии, на которых несколько детей примерно младшего школьного возраста едут в крытой ярко раскрашенной повозке, в которую запряжены лошади.
«Дети из села Вербень на Ровненщине (Ровненской области Украины. — Прим. ред.) ездят в садик в самодельной деревянной карете, запряженной лошадьми! В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад. Как вам такое?» — написали авторы «Освитории».
В комментариях пользователи социальной сети назвали это ужасом и реальным примером того, как власть заботится о детях, а причиной происходящего — массовое непродуманное закрытие ими сельских школ. Между тем другие отметили, что детям весело и сухо, а запряженная лошадьми повозка — довольно экологичный способ передвижения.
«Грета Тунберг хлопает в ладоши», — написал один из комментаторов.
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Комментарии 13 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Грета Тунберг
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