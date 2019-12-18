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Блогеров удивил способ перевозки детей в украинском селе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Блогеров удивил способ перевозки детей в украинском селе
Фото: Facebook
Пользователей Сети удивила перевозка детей на самодельном фургоне с запряженной в него лошадью в селе Вербень в Ровенской области на западе Украины.
О данном способе перевозки детей сообщила в Facebook организация «Освитория», занимающаяся развитием и реформированием образования на Украине.
Сотрудники организации разместили на странице фото самодельного фургона, сделанного из фанеры, с детьми внутри. Отмечается, что в селе отсутствует какой-либо другой транспорт для развоза.
Публикация вызвала активный отклик украинских читателей в комментариях.
«Реформы! «Как в Финляндии»! Уважаемые министры образования, не в Японию надо ездить и выкладывать фото, как там, а по таким местам и делать что-то!», — призвала Natali Smelnickaya.
«Двадцать первый век, и вот такое», — написала Елена Овдийчук-Куликова.
«Кошмар! Поездил бы кто из вас на работу и с работы на таком транспорте? Какое количество времени будет занимать дорога? Государство должно думать о своих гражданах, и в первую очередь о детях, они наше будущее, и таких повозок не должно быть!», — указала Альбина Мкртчян.
«Супер. 50 лет назад в нашем селе на такой карете возили в детский сад», — вспомнила Любовь Березянская.
«Еще и не такое будет. Сознательное возвращение в первобытный строй. Продуманная реформа истребления образования», — считает Наталия Юрчук.
Ранее в Киеве обвинили Россию и СССР в «оглуплении» жителей Украины.
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Теги:
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