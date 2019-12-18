Киев решил продать несуществующий самолет

«Укроборонпром» уличили в попытке продать несуществующий самолет

Концерн «Укроборонпром» уличили в попытке продать Перу несуществующий самолет. Речь идет об Ан-178, контракт на поставку которого оценивается в 65 миллионов долларов.

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, «пикантность» сделки заключается в том, что у компании «Антонов» нет такого самолета. Контракт на поставку украинское предприятие заключило с МВД Перу впервые с 2015 года.

«Украина и ранее подписывала контракты на поставку несуществующих новых самолетов. Но не выполнила ни одного за последние пять лет. Хотя предоплаты за борты были потрачены на зарплату рабочим, которых с каждым годом становится все меньше», — говорится в заявлении депутата.

Дубинский предрек Украине санкции и «настоящий позор на весь мир» в случае, если этот контракт действительно окажется провален.

«О нас будут говорить, как о стране, которая не способна строить авиалайнеры. Не о концерне "Укроборонпром", а именно о стране. Авиационная промышленность Украины будет в центре громкого скандала и окажется на грани выживания», — заключил он.