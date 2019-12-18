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«Укроборонпром» уличили в попытке продать несуществующий самолет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Киев решил продать несуществующий самолет
Фото: Wikipedia
По словам депутата Рады, Киев заключил контракт с Перу на поставку Ан-178, которого у компании «Антонов» нет в принципе.
Концерн «Укроборонпром» уличили в попытке продать Перу несуществующий самолет. Речь идет об Ан-178, контракт на поставку которого оценивается в 65 миллионов долларов.
По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, «пикантность» сделки заключается в том, что у компании «Антонов» нет такого самолета. Контракт на поставку украинское предприятие заключило с МВД Перу впервые с 2015 года.
«Украина и ранее подписывала контракты на поставку несуществующих новых самолетов. Но не выполнила ни одного за последние пять лет. Хотя предоплаты за борты были потрачены на зарплату рабочим, которых с каждым годом становится все меньше», — говорится в заявлении депутата.
Дубинский предрек Украине санкции и «настоящий позор на весь мир» в случае, если этот контракт действительно окажется провален.
«О нас будут говорить, как о стране, которая не способна строить авиалайнеры. Не о концерне "Укроборонпром", а именно о стране. Авиационная промышленность Украины будет в центре громкого скандала и окажется на грани выживания», — заключил он.
Ранее еще один депутат Рады Сергей Лавочкин сетовал на то, что отсутствие поставок российских комплектующих негативно отражается на украинском авиастроении.
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Комментарии 2 
Теги:
В мире , Сергей Лавочкин , Укроборонпром , МВД , АНТК "АНТОНОВ" , Киев , Перу
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