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Врач рассказал о состоянии здоровья Байдена 

ТАСС + ещё 1 43 минуты назад
Врач рассказал о состоянии Байдена
Фото: РИА Новости
Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, участвующий в предвыборной гонке в США, по состоянию здоровья может исполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в отчете врача Байдена, опубликованном во вторник предвыборным штабом демократа.
Как следует из документа, бывший вице-президент США, которому сейчас 77 лет, "здоров и активен". У политика, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, нет каких-либо болезней или нарушений, которые бы могли помешать ему быть главой американской администрации.
Отчет подготовил Кевин О'Коннор, который в течение многих лет был лечащим врачом Байдена. В документе отмечается, что Байден не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом.
О'Коннор констатировал, что у Байдена иногда бывают нарушения нормального ритма сокращений сердца, однако это не создает серьезных трудностей. Бывший вице-президент принимает препараты для снижения уровня холестерина в крови, а также ряд других лекарств. Врач отметил, что в 1988 году Байден был госпитализирован в связи с аневризмой сосудов головного мозга, однако сейчас никаких связанных с этим симптомов у него нет.
Байден считается сейчас одним из наиболее вероятных соперников от Демократической партии действующего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.
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Теги:
В мире , США , Кевин О'коннор , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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