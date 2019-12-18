Врач рассказал о состоянии Байдена

Врач рассказал о состоянии здоровья Байдена

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден , участвующий в предвыборной гонке в США , по состоянию здоровья может исполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в отчете врача Байдена, опубликованном во вторник предвыборным штабом демократа.

Как следует из документа, бывший вице-президент США, которому сейчас 77 лет, "здоров и активен". У политика, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии , нет каких-либо болезней или нарушений, которые бы могли помешать ему быть главой американской администрации.

Отчет подготовил Кевин О'Коннор , который в течение многих лет был лечащим врачом Байдена. В документе отмечается, что Байден не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом.

О'Коннор констатировал, что у Байдена иногда бывают нарушения нормального ритма сокращений сердца, однако это не создает серьезных трудностей. Бывший вице-президент принимает препараты для снижения уровня холестерина в крови, а также ряд других лекарств. Врач отметил, что в 1988 году Байден был госпитализирован в связи с аневризмой сосудов головного мозга, однако сейчас никаких связанных с этим симптомов у него нет.