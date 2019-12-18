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Посол Франции посчитала возможной отмену антироссийских санкций в ближайшие годы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Посол Франции допустила отмену антироссийских санкций
Фото: РИА Новости
Посол Франции в Москве Сильви Берманн посчитала возможной отмену санкций против России в ближайшие пять лет. Об этом она заявила в интервью газете «Коммерсантъ».
Дипломат отметила, что санкции — это не то, к чему Франция стремилась в отношениях с Россией.
«Но они [санкции] были введены после Крыма и интервенции в Донбассе. И их отмена увязана с выполнением минских договоренностей», — уточнила Берманн.
По ее словам, если ситуацию на Украине все же удастся урегулировать, стоило бы сначала смягчить санкции и только потом полностью их снять. Однако все зависит от выполнения поставленных России условий, подчеркнула посол.
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Теги:
В мире , Европа , Санкции , Крым наш , Газета "Коммерсантъ" , Москва , Франция
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