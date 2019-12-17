Турция возмущена поведением США

Турцию возмутило неуважение США к ее суверенитету

Действия США свидетельствуют о том, что американские власти не уважают суверенитет Турции , заявил турецкий МИД

Анкара отметила, что США препятствуют участию Турции в программе F-35, хотя турецкая сторона «выполняет все свои обязательства» по данному проекту. Кроме того, в США звучат призывы к санкциям против Анкары из-за приобретения российских ЗРК С-400 и строительства газопровода «Турецкий поток».

Все это, по мнению МИД Турции, «свидетельствует о неуважении» Конгресса США к решениям, которые Турция «принимает как суверенное государство», передает РИА «Новости».

МИД обвинил конгрессменов в том, что ради внутриполитических целей они вредят отношениям двух стран, причем делают это под влиянием враждебных Турции сил.

Анкара подчеркнула, что «язык угроз и санкций не помешает Турции решительно предпринять необходимые шаги для обеспечения национальной безопасности». МИД заверил, что Турция «примет ответные необходимые меры».