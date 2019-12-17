«Лукашенко может войти в историю как воссоединитель»

Жириновский: Лукашенко может войти в историю воссоединителем

Политик сказал, что в России все заинтересованы в интеграции, передаёт РИА Новости.

Мы не считаем, что это что-то чужое или странное, это самое близкое. Поэтому я уверен, что мы все будем счастливы, когда объявим, что у нас одно большое государство. И чтобы белорусы имели там самое почётное место, сами решали все вопросы местные, — подчеркнул он.

Парламентарий считает, что в российской столице следует проводить координацию. Лукашенко может занимать высокий пост — главное, чтобы государство было одно, добавил он.

Флаги пусть разные: русский, белорусский, Евросоюз, что угодно. В этом смысле мы должны прийти, чтобы было одно государство, — отметил он.

Жириновский уверен, что необходимо полное отсутствие границ и признание документов.

Александр Григорьевич может войти в историю, как Богдан Хмельницкий, воссоединитель. Разве было плохо в Российской империи и Советском Союзе? Два мощнейших государства, — заключил он.