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Жириновский: Лукашенко может войти в историю воссоединителем 

News.ru + ещё 1 1 час назад
«Лукашенко может войти в историю как воссоединитель»
Фото: РИА Новости
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может войти в историю как объединитель из-за интеграции с Россией. По его словам, Москва заинтересована в этом процессе.
Политик сказал, что в России все заинтересованы в интеграции, передаёт РИА Новости.
Мы не считаем, что это что-то чужое или странное, это самое близкое. Поэтому я уверен, что мы все будем счастливы, когда объявим, что у нас одно большое государство. И чтобы белорусы имели там самое почётное место, сами решали все вопросы местные, — подчеркнул он.
Парламентарий считает, что в российской столице следует проводить координацию. Лукашенко может занимать высокий пост — главное, чтобы государство было одно, добавил он.
Флаги пусть разные: русский, белорусский, Евросоюз, что угодно. В этом смысле мы должны прийти, чтобы было одно государство, — отметил он.
Жириновский уверен, что необходимо полное отсутствие границ и признание документов.
Александр Григорьевич может войти в историю, как Богдан Хмельницкий, воссоединитель. Разве было плохо в Российской империи и Советском Союзе? Два мощнейших государства, — заключил он.
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко назвал отсутствие олигархов главным достижением страны. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.
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Теги:
В мире , Политика , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЕС , ЛДПР , МВД , РИА Новости , Москва
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