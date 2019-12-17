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Зеленский осудил беспорядки возле Рады, но пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский осудил беспорядки у здания Верховной рады во вторник и пообещал прислушиваться к мнению украинцев по вопросу земельной реформы в стране.
Протесты в Киеве закончились трагедией
"Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, в течение нескольких месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", — написал он в своем официальном Telegram-канале. Он также добавил, что власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основании обсуждений с украинцами. "Мы прислушиваемся к людям", — заключил он.
Во вторник Аграрный комитет Рады должен был рассмотреть поправки к закону, разрешающему свободный оборот сельхозземли. С самого утра несколько тысяч протестующих против рынка земли собрались у здания Рады. Протесты переросли в столкновения с полицией, а попытка установить палатку у здания Рады закончилась силовым разгоном митинга. По данным советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, во время стычек пострадали 17 силовиков, 26 нарушителей правопорядка были задержаны. Позже они были отпущены из полиции.
В то же представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" заблокировали трибуну и президиум зала заседаний парламента, требуя тщательного рассмотрения на заседании профильного комитета всех правок к законопроекту. Спикер Рады Дмитрий Разумков открыл и сразу закрыл вечернее заседание парламента, пояснив, что это необходимо для проведения дальнейших консультаций по данному документу.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , Киев
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