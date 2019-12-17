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Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ» 

Рамблер 30 минут назад
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
Фото: Reuters
Немецкое издание Bild назвало имя одного из российских дипломатов, объявленных в Германии персонами нон грата, передает Znak.com.
«Отказ от сотрудничества»: ФРГ выслала российских дипломатов
По информации издания, дипломата зовут Евгений Суцкий, он является военным разведчиком Главного управления Генштаба, а в Берлине занимал должность заместителя военного атташе.
Издание утверждает, что задачей Суцкого была вербовка чиновников из Германии для лоббирования проекта «Северный поток — 2».
Суцкий родился в 1984 году в Гуково Ростовской области, окончил Академию российской военной службы. В посольстве России в Берлине работал с 2017 года.
Как ранее сообщал «Рамблер», 4 декабря МИД Германии выслал двух российских дипломатов из Берлина на фоне дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Хангошвили был убит киллером в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. По мнению германской стороны, российские власти не оказывают достаточного содействия в расследовании этого преступления. В свою очередь, в Москве заявляют о причастности Хангошвили к убийствам и терактам, включая взрывы в московском метро.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Германия
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