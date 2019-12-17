Новые санкции: Украина ударит по оборонке

Новые санкции: как Украина ударит по «оборонке» России

Украинский кабинет министров прорабатывает новые санкции против России . Под ограничительные меры попадут компании, работающие на неуправляемых Киевом территориях и сотрудничающих с российским оборонным сектором. Москва не заставила себя долго ждать. В отместку Москва расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Киев и Москва обменялись очередной порцией ограничений против друг друга.

Так, на Украине анонсировали новые санкции против России. Они будут направлены на связанные с оборонно-промышленным комплексом России фирмы, которые находятся на территориях вне контроля киевских властей. На сайте правительства 17 декабря было опубликовано соответствующее распоряжение от 27 ноября.

Предлагается ввести санкции сроком на три года для юридических лиц, «привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины». Об этом говорится в первом пункте документа. Это, в частности, могут быть такие территории, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики. На проработку и внесение предложений по новым санкциям дается месяц. Их утвердит Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Санкции в документе обоснованы «продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием террористической деятельности на Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории…»

Выполнение решения СНБО, а также мониторинг эффективности санкций поручено вести Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции , Государственной службе финансового мониторинга, Государственной налоговой службе , Государственной фискальной службе, Национальному банку и другим государственным органам.

После вступления новых мер в силу МИД Украины необходимо будет проинформировать компетентные органы Европейского союза (ЕС), США и другие страны, а также предложить им ввести аналогичные рестрикции.

Документ опубликован от имени главы кабмина, премьер-министра Украины Алексея Гончарука

В марте 2019 года украинские власти ввели санкции против 848 физических лиц и 294 компаний из России. Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины утвердил ныне бывший президент Украины Петр Порошенко

В санкционный список попали и те, кто участвовал в строительстве Крымского моста через Керченский пролив и причастные к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров». Под ограничениями оказались и те, кто, по мнению украинских властей, нарушали законодательство в отношении посещения полуострова Крым, и другие.

В перечне числятся бизнесмены, депутаты, различные чиновники, российские банки.

Россия тоже вводила аналогичные экономические санкции против Украины. 25 декабря 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил санкционный список физических и юридических лиц. В него дополнительно были включены более 200 украинцев и порядка семи компаний.

«Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — прокомментировал Дмитрий Медведев тогда в Twitter.

Санкции предполагают блокировку безналичных денежных средств, имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Перед этом 22 октября 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ «О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России».

При этом нынешние ограничительные меры Украины также не остались без ответа.

Российское правительство приняло постановления, которые расширяют экономические и индивидуальные санкции против Украины. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

В итоге список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозо-фруктовыми сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторы, котлы центрального отопления и части насосов.