Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
В мире
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией
В мире
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия
В России испытают самый опасный корабль
В России испытают самый опасный корабль
Армия

Тимошенко предрекла Украине голод, как в Африке 

РИА Новости 40 минут назад
Тимошенко предрекла Украине голод, как в Африке
Фото: РИА Новости
Украину ждет голод, если власти примут законопроект о продаже земель, заявила бывший премьер-министр, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112. Украина".
Политик уверена, что при открытии рынка земли сельхозугодия страны быстро скупят транснациональные корпорации.
Закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану
"Эта земля будет скуплена большими монополиями. Нет значения — будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения", — заявила Тимошенко.
Она подчеркнула, что земля превратится в спекулятивный товар, перейдет во владение корпораций, которые не будут выпускать экологически чистый товар.
"Они будут засыпать землю химикатами, как мы видим, во всем мире происходит. И они будут торговать сырьем", — добавила депутат.
По словам Тимошенко, такое положение дел угрожает Украине голодом. Она привела в пример Мадагаскар, где сельхозугодья были проданы транснациональным корпорациям, после чего страна оказалась в лидерах по доле голодающего населения.
"Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути", — пояснила Тимошенко.
Верховная рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Но их обяжут продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Последние новости
Пьют и убивают: Польшу захлестнула украинская преступность Пьют и убивают: Польшу захлестнула украинская преступность "Простыни везли из морга": что говорят медики о проблемах в регионах "Простыни везли из морга": что говорят медики о проблемах в регионах Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Комментарии 29 
Теги:
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции 8
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему 426
В России испытают самый опасный корабль
В России испытают самый опасный корабль 139
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях 71
Видео
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Названа причина пожара в колледже в Одессе
01:29
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Происшествия
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
01:12
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
В мире
Летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22
02:10
Летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22
Армия
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
00:31
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия Войска
Опубликовано видео аварии в Мордовии
00:12
Опубликовано видео аварии в Мордовии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение