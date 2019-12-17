Тимошенко предрекла Украине голод, как в Африке

Украину ждет голод, если власти примут законопроект о продаже земель, заявила бывший премьер-министр, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112. Украина".

Политик уверена, что при открытии рынка земли сельхозугодия страны быстро скупят транснациональные корпорации.

"Эта земля будет скуплена большими монополиями. Нет значения — будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения", — заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что земля превратится в спекулятивный товар, перейдет во владение корпораций, которые не будут выпускать экологически чистый товар.

"Они будут засыпать землю химикатами, как мы видим, во всем мире происходит. И они будут торговать сырьем", — добавила депутат.

По словам Тимошенко, такое положение дел угрожает Украине голодом. Она привела в пример Мадагаскар, где сельхозугодья были проданы транснациональным корпорациям, после чего страна оказалась в лидерах по доле голодающего населения.

"Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути", — пояснила Тимошенко.

Верховная рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Но их обяжут продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года.